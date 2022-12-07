13:54 (мск), источник: © РИА Новости
Героев спецоперации включат в учебники истории
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Героев спецоперации включат в школьные учебники истории, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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«Но то, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. И уже большая работа ведется, мы в том числе в “Разговоры о важном” эту тему включили» — сказал Кравцов журналистам.