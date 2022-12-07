Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
Главное
Спецоперация на Украине
15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что у ругательств во всем мире схожие черты

Психологи из Лондонского университета обнаружили характеристику слов, используемую для ругательств, которая одинаково звучит на разных языках и представляет собой универсальный фонетический паттерн.

Источник: Freepik

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychonomic Bulletin & Review, в бранных словах во всем мире обычно отсутствуют «аппроксимации». Это звуки, издаваемые бесконтактным сближением губ, зубов, твердого неба или языка. Например, буквы «y» в слове «yes», «r» в слове «run» или w в слове «war». Согласные в словах, содержащих аппроксиманты, с меньшей вероятностью заглушают соседние гласные, создавая более мягкий звук при произнесении, чем те, в которых используются «взрывные» буквы, такие как p, t и k.

Почти повсеместное отсутствие аппроксимаций в ругательствах помогает им звучать резко, независимо от языка. Чтобы проверить эту теорию, исследователи попросили 20 человек, свободно говорящих на пяти далеких друг от друга языках, назвать как можно больше ругательств.

Проанализировав полученные данные, исследователи остановились на 34 нецензурных словах и фразах на иврите, 14 — на хинди, 14 — на венгерском, 17 — на корейском и 26 — на русском языках. В звучании этих слов исследователи не обнаружили признаков того, что брань содержат больше резких согласных, чем другие слова. Но они заметили явное отсутствие аппроксимаций в ругательствах, включая звуки л, р, ш и у.

Новость
Половина россиян употребляет ненормативную лексику на работе

Авторы провели два эксперимента, чтобы увидеть, как люди воспринимают эти звуки. В первом исследовании проверялось, могут ли 215 участников, говорящие на шести разных языках, угадать, является ли псевдоругательство оскорбительным, исходя из того, как оно звучит. По его результатам было установлено, что слова, содержавшие аппроксимации, с меньшей вероятностью считались ругательными, чем те слова, которые не содержали намеков на звуки л, р, ш или у.

Во французском относительно больше слов с «ругательными» звуками, чем в других языках. Но даже среди говорящих на этом языке исследователи обнаружили, что слова без аппроксимаций по-прежнему выбирались в качестве ругательств в 63% случаев. В последующем эксперименте проверялось «притупляющее» действие аппроксимаций на созвучные бранные слова.

Составив список из 24 ругательств, представляющих собой измененные версии ругательств, исследователи обнаружили доказательства того, что звуки l, r, w и y выражают сдержанность. Авторы работы надеются продолжить исследования, поскольку необходимы дополнительные доказательства универсальной природы звукового символизма, которые могут быть использованы для разрядки напряженных ситуаций.

Недавно ученые доказали, что нецензурная брань полезна. Она не только помогает лучше выразить свои эмоции, но и увеличивает доверие между собеседниками.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наука