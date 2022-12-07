Ученые выяснили, что у ругательств во всем мире схожие черты

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychonomic Bulletin & Review, в бранных словах во всем мире обычно отсутствуют «аппроксимации». Это звуки, издаваемые бесконтактным сближением губ, зубов, твердого неба или языка. Например, буквы «y» в слове «yes», «r» в слове «run» или w в слове «war». Согласные в словах, содержащих аппроксиманты, с меньшей вероятностью заглушают соседние гласные, создавая более мягкий звук при произнесении, чем те, в которых используются «взрывные» буквы, такие как p, t и k.
Проанализировав полученные данные, исследователи остановились на 34 нецензурных словах и фразах на иврите, 14 — на хинди, 14 — на венгерском, 17 — на корейском и 26 — на русском языках. В звучании этих слов исследователи не обнаружили признаков того, что брань содержат больше резких согласных, чем другие слова. Но они заметили явное отсутствие аппроксимаций в ругательствах, включая звуки л, р, ш и у.
Авторы провели два эксперимента, чтобы увидеть, как люди воспринимают эти звуки. В первом исследовании проверялось, могут ли 215 участников, говорящие на шести разных языках, угадать, является ли псевдоругательство оскорбительным, исходя из того, как оно звучит. По его результатам было установлено, что слова, содержавшие аппроксимации, с меньшей вероятностью считались ругательными, чем те слова, которые не содержали намеков на звуки л, р, ш или у.
Во французском относительно больше слов с «ругательными» звуками, чем в других языках. Но даже среди говорящих на этом языке исследователи обнаружили, что слова без аппроксимаций по-прежнему выбирались в качестве ругательств в 63% случаев. В последующем эксперименте проверялось «притупляющее» действие аппроксимаций на созвучные бранные слова.
Составив список из 24 ругательств, представляющих собой измененные версии ругательств, исследователи обнаружили доказательства того, что звуки l, r, w и y выражают сдержанность. Авторы работы надеются продолжить исследования, поскольку необходимы дополнительные доказательства универсальной природы звукового символизма, которые могут быть использованы для разрядки напряженных ситуаций.
Недавно ученые доказали, что нецензурная брань полезна. Она не только помогает лучше выразить свои эмоции, но и увеличивает доверие между собеседниками.