16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: шум от уличного движения делает птиц агрессивнее
В экспериментах «участвовали» малиновки.
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Ученые из Университета Англии Раскин и Университета Коч (Турция) решили выяснить, как шумовое загрязнение влияет на поведение малиновок — птиц, которые довольно часто встречаются в городской среде. Эти миловидные птицы на самом деле яростно соперничают, а их крики и поведение являются частью борьбы за территориальное господство, которую они ежедневно ведут друг с другом, пишет The Guardian.
Во время эксперимента ученые разместили напечатанные на 3D-принтере пластиковые модели малиновок в городском парке Стамбула недалеко от оживленных дорог и в тихом лесном массиве на окраине города. «Птицы» пели заранее записанные трели, а рядом с ними был установлен динамик, который проигрывал шум уличного движения.
«Мы обнаружили, что в обычно тихой обстановке дополнительный шум от уличного движения приводит к тому, что сельские малиновки становятся более агрессивными физически, например, приближаются к 3D-модели», — отметили исследователи. В то же время городские птицы вели себя как обычно и даже меньше реагировали на «соперника».
Команда ученых предположила, что шум уличного движения мешал естественному «общению» малиновок. Они становятся более агрессивными в попытках перепеть друг друга и становятся легкими мишенями для хищников.
Недавно сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф доказали, что пение птиц снижает тревогу и избавляет от иррациональных мыслей.
Олеся Маевская