18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: люди понимают язык домашних животных по интонациям
И даже могут определить их эмоциональное состояние.
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Ученые Копенгагенского университета и Университета сельскохозяйственных наук в Швейцарии опубликовали статью в журнале Royal Society Open Science о способности людей понять домашних животных по издаваемым ими звуками и интонации. Исследователи записали вокализацию шести видов животных — лошадей, свиней, коз, крупного рогатого скота, лошадей Пржевальского (диких лошадей) и кабанов.
Команда отметила, был ли звук издан, когда животное было возбуждено, или в положительном контексте, к примеру, в ожидании корма. Также в эксперименте были использованы бессвязные звуки, использованные в песнях, звуки, произнесенные в ярости или страхе. Это помогло бы участникам эксперимента отметить негативный или позитивный контекст звукового сопровождения.
Затем исследователи попросили 1024 участника из 48 стран прослушать выбранные звуки онлайн. Каждый доброволец прослушал четыре звуковые дорожки и должен был определить ее эмоциональную интенсивность. Команда ученых проанализировала данные и обнаружила, что участники показали лучшие результаты по обеим метрикам при оценке вокализации свиней, лошадей, коз, людей и диких кабанов.
Результаты также показали, что в целом участники правильно оценили эмоциональную интенсивность звуков в 54,1% случаев и тип эмоций в 55,3% случаев. Уровень возбуждения свиней и лошадей был правильно оценен в 59% и 58% случаев соответственно, по сравнению с 55% у людей, в то время как их тип эмоций был правильно оценен в 58% и 64% случаев соответственно, по сравнению с 68% аудиодорожек людей.
«В прошлом ученые сосредотачивались на физическом здоровье для оценки благополучия животных. В настоящее время большинство из нас признают большую роль, которую играют эмоции», — отметили исследователи.
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Олеся Маевская