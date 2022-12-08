Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Популярное за сутки
В США прокомментировали решение Берлина отправить танки Киеву
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
Папа Франциск разъяснил слова о жестокости россиян
Россия решила не платить взносы в ПАЧЭС из-за Украины
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы
Главное
Спецоперация на Украине
09:58 (мск), источник: ТАСС

Составлен рейтинг богатейших в мире семей

По данным газеты The Times, его возглавила семья президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Источник: AFP 2022

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна признана богатейшей в мире. Об этом сообщила в четверг газета The Times.

Отмечается, что основу ее богатства составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестиционная политика, в том числе вкладывание средств в различные компании и рынки недвижимости.

По данным агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в $300 млрд.

Семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group, в которой работают более 27 тыс. человек, задействованных в различных сферах — от финансов до робототехники. Семейству принадлежат доли в английском футбольном клубе «Манчестер Сити», компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

На второй строчке рейтинга расположилась американская семья Уолтон, владельцы сети магазинов Walmart, чье состояние оценивается в $224,5 млрд. В пятерку также вошли семья Марс ($160 млрд), основатели одноименной кондитерской компании, семья Кох ($128,8 млрд), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, и королевская семья Саудовской Аравии ($105 млрд).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
"Если спросить среднего американца, где США воевали в последние два десятилетия, в ответ, скорее всего, получишь этот короткий список"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
рейтинги