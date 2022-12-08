11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые забавные снимки дикой природы
На первом месте — неуклюжий львенок.
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Жюри конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards («Смешное фото дикой природы») объявило лауреатов 2022 года. Победителем стала Дженнифер Хэдли, автор фотографии львенка под названием «Не очень кошачьи рефлексы».
В этом году поступило 5 тысяч заявок из 85 стран. Премия Comedy Wildlife Photography Awards была основана профессиональными фотографами и ярыми защитниками дикой природы в 2015 году и с тех пор проходит ежегодно.
Конкурс направлен на то, чтобы подчеркнуть чрезвычайно важную идею сохранения дикой природы в привлекательной и позитивной форме, отстаивая работу благотворительного партнера — Фонда природы Уитли (WFN). 10% дохода от премии переводится на счет организации.
Недавно жюри ежегодного конкурса Nature inFocus объявило победителей 2022 года. В этом году на конкурс было подано более 20 тысяч заявок со всех уголков земного шара.
Олеся Маевская