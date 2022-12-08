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11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найденная на юге Испании челюсть прояснила историю первых европейцев

Изначальный анализ костей оказался ошибочным.

Источник: Binghamton University

В 1883 году в городе Баньолес (Испания) была обнаружена нижняя челюсть гоминида — представителя семейства приматов, включающих людей и больших человекообразных обезьян. Предположив, что возраст останков составляет примерно 45−65 тысяч лет, ученые выдвинули гипотезу о том, что они принадлежали неандертальцу. В те времена в Европе в основном жили эти представители рода людей.

Недавно ученые обратились к компьютерной томографии и виртуальной реконструкции, сравнили испанскую челюсть с другими ископаемыми челюстями и поняли, что кости, вероятнее всего, принадлежат кроманьонцу. К тому же, у останков отсутствовал диагностический признак современного человека — развитый подбородочный выступ.

От настоящих Homo sapiens кроманьонцев отличал гладкий подбородок, но тому могло быть сразу два объяснения: либо предок «человека из Баньолеса» был неандертальцем, либо у древних Homo sapiens подбородок был менее выражен, чем у современных людей. Первую гипотезу опроверг анализ ДНК, показавший, что предком этого человека в четвертом-шестом поколении был неандерталец.

Однако у челюсти из Баньолеса не было признаков, указывающих на гибридизацию, так что исследователи посчитали наиболее вероятной вторую гипотезу, согласно которой ранние Homo sapiens обладали менее выраженным подбородком. Окончательную точку в этом вопросе сможет поставить анализ сохранившейся ДНК из ископаемой челюсти. Исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.

Недавно в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании археологи обнаружили законсервированные в глинистых отложениях останки костей, принадлежащие самому древнему европейцу.

Олеся Маевская

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