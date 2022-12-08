Попова допустила пик заболеваемости гриппом к Новому году

«Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, большом количестве, скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
При этом в случае соблюдения необходимых мер профилактики высоких цифр по заболеваемости удастся избежать, подчеркнула она.
Попова также обратила внимание на то, что вакцинироваться от гриппа необходимо до конца этой недели, на следующей эта мера будет уже несвоевременной. Всего на прошедшей неделе число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 23% и превысило 1,2 млн человек.
В ходе интервью, фрагменты которого были опубликованы 7 декабря, Попова также заявила, что в этом году в Россию грипп пришел всерьез, причем наиболее активным оказался его штамм A/H1N1 — т. н. «свиной грипп», который зафиксирован уже в 74 регионах РФ. Глава Роспотребнадзора пояснила, что свиной грипп особенно опасен из-за того, что симптомы заболевания могут проявиться уже через несколько часов после заражения.
Первый случай A/H1N1 в стране был зафиксирован в мае 2009 г. Россия потратила 4 млрд руб. на разработку и производство вакцины против него, отмечал в 2010 г. тогдашний главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.