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13:07 (мск), источник: Вокруг Света

В Англии нашли самое богатое женское украшение раннего Средневековья

Обладательница украшения была аббатисой или принадлежала к королевской семье.

Источник: Museum of London Archaeology

Ожерелье обнаружили в самом значительном, по мнению специалистов, женском захоронении эпохи Раннего Средневековья, которое до сих пор было найдено в Британии. В могиле находятся почти не сохранившиеся (кроме мелких фрагментов зубной эмали) останки знатной женщины.

О ее высоком социальном положении говорят не только роскошное ожерелье, но и другие ценные предметы, которые уже обнаружили в захоронении. Среди них два покрытых узорами сосуда и плоское медное блюдо.

Кроме того, рентгеновское исследование блоков почвы, извлеченных из могилы, показало, что в них находится еще одна потрясающая находка — необычный крест, искусно украшенный отлитыми из серебра изображениями человеческих лиц. Все это заставило специалистов предположить, что владелица ожерелья могла быть при жизни настоятельницей монастыря, духовным лидером или членом королевской семьи, а возможно, совмещать все эти роли.

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