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13:37 (мск), источник: © РИА Новости

На телевидении выпустят новые серии «Папиных дочек»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Скоро стартуют съемки новых серий «Папиных дочек», сообщает пресс-служба телеканала СТС. Они выйдут в эфир в 2023 году.

Режиссер — Александр Жигалкин. Кто именно из персонажей вернется на малые экраны, не говорится.

Первый сезон «Папиных дочек» стартовал на СТС в 2007-м, а последний, 20-й по счету, — в 2013-м. Всего было отснято 410 серий.

В шоу рассказывалось о психотерапевте, от которого ушла жена. Герой остался один с пятью дочерями.

Проект получил четыре премии ТЭФИ. За последние три года эфира на каналах «СТС Медиа» его посмотрели 1,2 миллиарда раз.

«Вселенная “Папиных дочек” включает пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию “Полный дом дочек”», — уточняется в пресс-релизе.

В сериале появилось 20 приглашенных звезд. Среди них Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни».

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