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15:22 (мск), источник: РБК Life

Стивен Кинг поддержал писательницу-дебютантку историей своего провала

На презентацию первой книги девушки пришли только два ее друга.

Источник: AP 2022

Начинающая американская писательница Челси Бэннинг поделилась в Twitter (заблокирован на территории России) историей о том, как на презентацию ее первой книги пришли всего два друга. Девушка получила неожиданную поддержку. Ее сообщение заметил Стивен Кинг и Маргарет Этвуд, пишет Guardian.

Девушка рассказала, что расстроилась, ведь гостями этого события должны были стать 37 человек. Бэннинг поддержали авторы с мировым именем, они рассказали о своих курьезах и провальных презентациях. Американский писатель Стивен Кинг вспомнил, как в 1975 году представлял публике свой роман «Жребий Салема».

«На моей первой автограф-сессии “Жребий Салема” у меня был один “покупатель”. Ребенок, который подошел и спросил: “Эй, приятель, ты не знаешь, где здесь книги про нацистов?”, — написал Кинг.

Свою историю рассказала и канадская писательница, автор романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. На ее презентации не было ни одного читателя.

«Никто тогда не пришел, кроме парня, который хотел купить скотч, он думал, что я помогаю здесь», — написала Этвуд, издавшая больше 50 книг за свою карьеру.

Похожий случай произошел с еще одной писательницей, автором 25 бестселлеров по версии газеты New York Times Джоди Пиколт. «Я много раз одиноко сидела за столом для автографов только для того, чтобы кто-нибудь подошел и спросил, где здесь туалет», — поделилась Пиколт.

Британский писатель Дэвид Николлс отметил, что в его карьере было слишком много таких случаев, чтобы вспоминать каждый. Он назвал подобные ситуации «обрядом перехода» и поздравил девушку с выходом книги.

«О, Боже, их слишком много, чтобы ими делиться. Однажды сотрудники книжного магазина любезно притворились покупателями, чтобы я не чувствовал себя слишком плохо», — рассказал Николлс.

Такая акция поддержки растрогала девушку. Бэннинг поблагодарила писателей за добрые слова и сообщила, что пересмотрела отношение к произошедшей ситуации. «Я чувствую себя воодушевленной!», — поделалась она. После этого случая, по данным Guardian, книгу Бэннинг заказали в Сети более 500 раз.

Ранее Стивен Кинг обошел Достоевского в рейтинге издаваемых авторов в России. Американский писатель возглавил рейтинг самых издаваемых авторов художественной литературы в России за первое полугодие 2022 года. Общий тираж книг Кинга превысил 1 млн экземпляров, за шесть месяцев в России выпустили 151 издание его произведений. Следом за ним в рейтинге художественной литературы идет Федор Достоевский с 82 выпущенными изданиями книг, общий тираж которых составил 577 600 экземпляров. Замыкает тройку Агата Кристи, у нее 72 издания, общий тираж — 454 тыс. экземпляров.

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