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10:30 (мск), источник: Газета.Ру

Генетики установили, как ДНК денисовцев повлияла на иммунитет современных людей

Генетики из Мельбурнского университета установили, что иммунная система современных папуасов развилась благодаря ДНК денисовцев.

Источник: Гурам Бумбиашвили/Национальный музей Грузии

Работа была опубликована в журнале PLOS Genetics.

Папуасы, коренные народы острова Новая Гвинея, обязаны до 5% своего генома денисовцам, вымершему виду людей. Чтобы лучше понять значение генетического вклада, исследователи изучили геномы 56 папуасов. Оказалось, денисовская ДНК напрямую повлияла на иммунную систему папуасов. Последовательности ДНК изменили экспрессию генов таким образом, чтобы адаптировать организм человека к местной среде.

Результаты работы подтвердили, что архаичная ДНК оказала большое влияние на формирование генетического разнообразия и эволюции современных людей и, вероятно, повлияла на многие характеристики людей, унаследовавших денисовскую и неандертальскую ДНК.

Дальнейшее изучение того, как ДНК вымерших человеческих предков влияет на экспрессию генов, может стать ключом к пониманию последствий скрещивания между древними людьми и другими группами.

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