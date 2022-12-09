09:58 (мск), источник: РБК Life
Роспотребнадзор объяснил, как правильно покупать продукты к Новому году
С сыром, ветчиной и овощами придется подождать.
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Продукты с коротким сроком годности следует вычеркнуть из списка предварительных покупок к новогоднему столу, об этом сообщили в Роспотребнадзоре и рассказали, как правильно подготовиться к празднику, сберечь время и семейный бюджет.
В первую очередь необходимо продумать детали праздничного меню: составить список блюд (горячее, салаты, закуски, напитки, десерт), а также продуктов, которые нужны для их приготовления.
Это сильно упростит пребывание в магазине и застрахует от того, что не приобретенным по забывчивости окажется какой-то ключевой ингредиент новогоднего блюда. Кроме того, список поможет рассчитать, сколько именно каждого продукта надо купить.
Специалисты Роспотребнадзора перечислили, что из еды к новогоднему столу можно покупать уже сейчас.
А вот сыр, ветчину и вареные колбасы заранее приобретать не стоит. Эти покупки лучше сделать за несколько дней до праздника. Такая же рекомендация касается покупки овощей, фруктов и зелени. Но можно уже сейчас присмотреться к ценам и ассортименту, чтобы выбрать оптимальный вариант в день покупки.
Ранее РБК Life собрал 12 необычных рецептов и рассказал, какими блюдами можно заменить привычные блюда на новогоднем столе. Например, «Сельдь под шубой» можно заменить на салат «Морской» — очень сытный, отличающийся ярким вкусом и запоминающимся сочетанием продуктов. Для его приготовления потребуются кальмары, маринованные белые грибы или шампиньоны, твердый сыр, грецкие орехи, чеснок, соус и специи. Альтернативой «Оливье» может стать салат «Новогодние шарики», он включает в себя простые доступные ингредиенты, которые нравятся большинству: куриное филе, сыр, яйца, миндаль и специи. Особую изюминку этому блюду придает его необычная подача в виде новогодних шариков.