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09:58 (мск), источник: РБК Life

Роспотребнадзор объяснил, как правильно покупать продукты к Новому году

С сыром, ветчиной и овощами придется подождать.

Источник: РИА "Новости"

Продукты с коротким сроком годности следует вычеркнуть из списка предварительных покупок к новогоднему столу, об этом сообщили в Роспотребнадзоре и рассказали, как правильно подготовиться к празднику, сберечь время и семейный бюджет.

В первую очередь необходимо продумать детали праздничного меню: составить список блюд (горячее, салаты, закуски, напитки, десерт), а также продуктов, которые нужны для их приготовления.

Это сильно упростит пребывание в магазине и застрахует от того, что не приобретенным по забывчивости окажется какой-то ключевой ингредиент новогоднего блюда. Кроме того, список поможет рассчитать, сколько именно каждого продукта надо купить.

Специалисты Роспотребнадзора перечислили, что из еды к новогоднему столу можно покупать уже сейчас.

  • Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы. Срок годности у этих продуктов длительный, и место в холодильнике они не займут, так как хранятся при комнатной температуре;
  • Пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское, бутилированную воду. Цены на шампанское накануне Нового года могут вырасти, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получится ощутимой;
  • Растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи— все то, без чего не обойтись каждый день, но в выходные и праздники расход этих продуктов существенно увеличивается;
  • Деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При выборе следует обратить внимание на срок годности и качество упаковки;
  • Яйца — срок годности свежих яиц около 30 дней, но хранить их нужно в холодильнике;
  • Шоколадные конфеты;
  • Замороженное мясо и рыбу.

А вот сыр, ветчину и вареные колбасы заранее приобретать не стоит. Эти покупки лучше сделать за несколько дней до праздника. Такая же рекомендация касается покупки овощей, фруктов и зелени. Но можно уже сейчас присмотреться к ценам и ассортименту, чтобы выбрать оптимальный вариант в день покупки.

Ранее РБК Life собрал 12 необычных рецептов и рассказал, какими блюдами можно заменить привычные блюда на новогоднем столе. Например, «Сельдь под шубой» можно заменить на салат «Морской» — очень сытный, отличающийся ярким вкусом и запоминающимся сочетанием продуктов. Для его приготовления потребуются кальмары, маринованные белые грибы или шампиньоны, твердый сыр, грецкие орехи, чеснок, соус и специи. Альтернативой «Оливье» может стать салат «Новогодние шарики», он включает в себя простые доступные ингредиенты, которые нравятся большинству: куриное филе, сыр, яйца, миндаль и специи. Особую изюминку этому блюду придает его необычная подача в виде новогодних шариков.

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