Японский миллиардер Маэдзава рассказал, кого возьмет в полет к Луне. Среди добровольцев диджей и звезда K-Pop

Полет должен состояться в следующем году. Он продлится около недели, посадка на спутник Земли в программу не входит.
47-летний Маэдзава выкупил все места на Starship. В состав экипажа, кроме самого бизнесмена, вошли:
В 2021 году японский бизнесмен Юсаку Маэдзава уже летал в космос в качестве туриста. Он побывал на Международной космической станции, но тогда в безвоздушное пространство его доставили на российском «Союзе». В марте 2021 года Маэдзава объявил прием заявок на восемь мест на Starship.
На всякий случай также есть дублеры, которые заменят тех, кто по каким-то причинам из основного экипажа не сможет полететь. Это американская сноубордистка Кейтлин Фаррингдон и японская танцовщица Мия.
Для корабля SpaceX это будет первый полет на такую высоту, до этого он поднимался лишь примерно на 10 километров и на орбиту не выходил. Главной особенностью корабля является то, что он станет самой мощной ракетой в истории. Маск обещал, что Starship в 2022 году совершит первый тестовый полет в космос, но сроки пока названы не были.
Какую сумму Маэдзава заплатил за полет к Луне, не сообщается. При этом известно, что туристический визит на МКС на 12 дней в 2021 году стоил ему 10 млрд йен (около $73 млн).
Бизнесмен известен как коллекционер искусства и основатель интернет-магазина ZOZO. Forbes оценивает его состояние в $2 млрд.
В будущем SpaceX намерена отправлять миссии на Марс и надеется, что Starship сможет брать на борт для межпланетных перелетов до 100 человек.
Первым в истории космическим туристом был американский миллиардер Деннис Тито, который посетил МКС в 2001 году. В 2013 году он объявил, что намерен в 2018 году отправить супружескую пару в 500-дневную экспедицию к Марсу и обратно на модифицированном корабле Dragon. Позднее предприниматель отказался от своей идеи.