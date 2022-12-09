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11:37 (мск), источник: RTVi

Японский миллиардер Маэдзава рассказал, кого возьмет в полет к Луне. Среди добровольцев диджей и звезда K-Pop

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава озвучил имена восьми человек, которых он бесплатно возьмет с собой в полет к Луне. На корабле Starship компании SpaceX полетят космоблогер, звезда K-Pop, актер, режиссер, два фотографа, диджей и хореограф, сообщает Би-би-си.

Источник: AP 2022

Полет должен состояться в следующем году. Он продлится около недели, посадка на спутник Земли в программу не входит.

47-летний Маэдзава выкупил все места на Starship. В состав экипажа, кроме самого бизнесмена, вошли:

  • Стив Аоки (CША) — диджей и продюсер. Известен совместными работами с Linkin Park, One Direction, Стингом, BTS и другими.
  • Тим Додд (США) — звезда YouTube, автор блога о космосе Everyday Astronaut. Однажды он собрал и опубликовал в Twitter «полную родословную советских ракетных двигателей». За свой труд Додд удостоился похвалы от Илона Маска.
  • Йеми Акинеми Деле (Yemi AD, Чехия) — хореограф, исполнитель, художник, основатель собственной академии танца.
  • Рианон Адам (Ирландия) — фотограф (единственная женщина в списке Маэдзавы).
  • Карим Илия (Великобритания) — фотограф. Помогает волонтерам в спасении китов, птиц и других видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.
  • Брэндон Холл (США) — режиссер-документалист. Среди прочего работал для Google и Apple. Одна из его работ посвящена исследованию костей мамонта, обнаруженных в Сибири.
  • Дев Джоши (Индия) — актер. Трижды лауреат премии Indian Telly Awards в категории «Лучший ребенок-актер».
  • Чхве Сын Хён (он же T.O.P., Южная Корея) — звезда K-Pop, модель, актер, а также участник популярной южнокорейской поп-группы Big Bang.

В 2021 году японский бизнесмен Юсаку Маэдзава уже летал в космос в качестве туриста. Он побывал на Международной космической станции, но тогда в безвоздушное пространство его доставили на российском «Союзе». В марте 2021 года Маэдзава объявил прием заявок на восемь мест на Starship.

На всякий случай также есть дублеры, которые заменят тех, кто по каким-то причинам из основного экипажа не сможет полететь. Это американская сноубордистка Кейтлин Фаррингдон и японская танцовщица Мия.

Для корабля SpaceX это будет первый полет на такую высоту, до этого он поднимался лишь примерно на 10 километров и на орбиту не выходил. Главной особенностью корабля является то, что он станет самой мощной ракетой в истории. Маск обещал, что Starship в 2022 году совершит первый тестовый полет в космос, но сроки пока названы не были.

Какую сумму Маэдзава заплатил за полет к Луне, не сообщается. При этом известно, что туристический визит на МКС на 12 дней в 2021 году стоил ему 10 млрд йен (около $73 млн).

Бизнесмен известен как коллекционер искусства и основатель интернет-магазина ZOZO. Forbes оценивает его состояние в $2 млрд.

В будущем SpaceX намерена отправлять миссии на Марс и надеется, что Starship сможет брать на борт для межпланетных перелетов до 100 человек.

Первым в истории космическим туристом был американский миллиардер Деннис Тито, который посетил МКС в 2001 году. В 2013 году он объявил, что намерен в 2018 году отправить супружескую пару в 500-дневную экспедицию к Марсу и обратно на модифицированном корабле Dragon. Позднее предприниматель отказался от своей идеи.

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