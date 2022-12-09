Японские ученые нашли 168 новых геоглифов в перуанской пустыне Наска

«Всего мы нашли 168 фигур — около 50 человек, а также птиц, кошек, змей, а также много линейных и трапециевидных фигур», — пояснил руководитель группы ученых Масато Сакаи испанскому агентству EFE.
Предыдущая крупная находка состоялась в ноябре 2019 года. Тогда ученые нашли 143 изображения. Последние геоглифы удалось найти в том числе благодаря использованию новых технологий и искусственного интеллекта.
По словам Сакаи, эти фигуры можно встретить «на дорогах и тропинках», и сейчас одна из задач — «понять комбинации, чтобы понять, что они означают». Как пишет EFE, долгое время линии Наски считались великим астрономическим календарем, при этом, по мнению других экспертов, геоглифы «имели религиозное значение».
Фигуры, найденные к югу от столицы Перу Лимы, как писала газета New York Times, разбросаны на площади около 448 кв. км и могли быть созданы в период с 500 года до н.э вплоть до 500 года н.э. При этом впервые геоглифы на плато Наска были обнаружены лишь в 1930 году. Увидеть изображения можно только с воздуха: размер некоторых из них достигает 100 метров.