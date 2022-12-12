10:18 (мск),
Вокруг света с мирным атомом
Путешествия по следам строителей атомных станций российских проектов.
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Есть бесконечное множество способов познания географии через отпускной отдых. Кто-то крутит глобус, кто-то кидает дротики в оставшуюся со школы физическую карту мира на стене, кто-то звонит друзьям и просит так и быть всё-таки показать фото с предыдущей поездки.
Вы уже устали выбирать направления, полагаясь на волю случая? Посрамили Филеаса Фогга, оставили в пыли своей колесницы Нильса с гусями и зачитали путеводитель Ивана Сусанина по планете до дыр? У нас есть еще один интересный способ придумать себе отпускное приключение.
Атомный тур-конструктор по странам, где государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» строит АЭС по своим проектам. Маршрутов таких можно сложить множество, вот лишь паров примеров для затравки.
Территория современной Турции принадлежала четырем различным государствам, а Стамбул, который раньше назывался Константинополем, был центром четырех империй. Здесь же находятся два из Семи чудес света, а также библейская гора Арарат, к которой пристал Ноев ковчег. Кроме того, в Стамбуле находится знаменитая на весь мир Айя-София — бывший патриарший православный собор.
Турция — это морской центр, омываемый водами четырех морей, в том числе поэтому он так высоко ценится туристами. Отдельного упоминания заслуживают восточные специи, мясные блюда (кебабы, долма, лахмаджун) и напитки. Согласно исследованиям, турки любят чай даже больше британцев, а еще очень серьезно относятся к кофе: первая кофейня здесь открылась еще в середине XVI века с подачи султана Сулеймана Великолепного.
Также в Турции, в регионе Гюльнар (провинция Мерсин) расположена «Аккую» — первая АЭС в стране, строительство которой началось в 2010 году. Ее проект включает четыре энергоблока с современными реакторами российского дизайна. Планируется, что после завершения строительства АЭС «Аккую» будет обеспечивать около 10% потребности Турции в электроэнергии. На сегодняшний день проект сооружения АЭС «Аккую» находится в активной фазе.
Кстати, о регионе Гюльнар и провинции Мерсин: эти места были населены с античных времен; ими владели персы, греки, римляне, византийцы, армяне, турки-сельджуки, и в итоге они вошли в состав Османской империи. Здесь расположен древнейший исторический городок Турсус, привлекающий христианских паломников со всего мира из-за дома, в котором явился на свет и проживал апостол Павел. Там же расположен колодец с исцеляющей водой и ворота Клеопатры.
Туристам доступны также город Элиаса-некрополь Себастьяна, построенный во времена Римской империи; дворец «Девичья крепость», возведенный в XII веке на скалистом острове в Средиземном море; мистический холм Адам Каялар с ущельем, на вершине которых остались руины римских домов, а в стенах — вырезанные скульптуры; «пещера Ада и Рая» со святой водой; исцеляющая пещера Астма и древний город Помпеиполис и руины хеттской крепости.
К слову, город Гюльнар находится в 32 км от материка, на равнине высоко в горах Таурус, в привлекательной сельской местности, известной своими виноградниками и зелеными лугами, используемыми для летнего выпаса. Там же можно увидеть и «Аккую».
Индия — вторая в мире страна по численности населения, при этом в ней говорят на самом большом числе языков — их более 400, а диалектов около 2000. Кроме того, в Конституции Индии языками работы правительства названы хинди и английский, а еще 22 языка могут использоваться правительствами индийских штатов. Здесь расположен знаменитый на весь мир Тадж-Махал, который стал «визитной карточкой» страны, однако есть не менее популярные достопримечательности.
Например, по некоторым данным, Храм Вишну в Тирупати за год посещали больше паломников, чем Мекку и Ватикан вместе взятые. Мало кто знает, но в Индии около 300 тысяч действующих мечетей — больше, чем в любой исламской стране. Однако цена билета для местных жителей и туристов сильно различается — для последних она может быть в 10−15 раз больше.
Кроме своих архитектурных шедевров, Индия славится кинематографом: знаменитый Болливуд производит около тысячи фильмов каждый год, и практически в каждом из них есть песни и танцы — потому что это не только движения под музыку, но и исторический способ передачи информации. Интересный факт: в Индии самым распространенным видом такси до сих пор является рикша — повозка, которую тянет за собой, взявшись за оглобли, человек.
А на юге индийского штата Тамилнад расположилась АЭС российского дизайна «Куданкулам». Станцию возводят в рамках выполнения Межгосударственного соглашения от 1988 года, и по состоянию на сентябрь 2022 года третий из шести энергоблок выведен на минимально контролируемый уровень мощности. «Куданкулам» является основным объектом российско-индийского сотрудничества в области ядерной энергетики и крупнейшей атомной электростанцией в Индии.
Стоит отметить, что в Тамилнаде представлены памятники ашельской культуры. Найденные археологами ископаемые человека возрастом 187 тысяч лет относят либо к виду Homo erectus, либо к ранним Homo sapiens. В 1000 году до нашей эры сюда начали проникать арийские народы, постепенно подчинившие себе тамильские территории. Но это не единственное, чем привлекателен штат.
Здесь раскинулись национальные парки Гуинди, Индира Ганди и Мудумалай, Храм Брихадешвара, посвященный танцующему Шиве. Музей Пондичерри, существовавший еще в 100 году до нашей эры. Круглый дом-музей философа и общественного деятеля Свами Вивекананды, посвященный индийской культуре, жизни Вивекананды и его учениям. А также «экспериментальный» город-община, в котором по задумке живет интернациональное сообщество людей, далеких от политики и не приемлющих разделения по национальному признаку.
Тамил наду или Тамилнад — самый южный из штатов Индии. Его столицей является Ченнаи (Ченнай), также известный как Мадрас — один из крупнейших городов Индии. Тамил наду интересен в первую очередь как место сосредоточения огромного количества храмовых комплексов, окруженных одним или более рядами стен с храмовыми башнями гопурамами (гопурами).
Китай — самая древняя из существующих цивилизаций, а также страна, которая дольше всех в мире была империей. Именно в этой стране изобрели бумагу, порох, компас, шелк, книгопечатание и чайные напитки. В Китае расположен крупнейший рукотворный памятник в мире — Великая Китайская стена.
Здесь же можно увидеть знаменитую терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, на создание которой около 700 тысяч китайцев потратили больше 30 лет. Также туристам будут интересны некоторые культурные особенности. Например, в Китае белый считается цветом скорби и болезни, поэтому невесты идут под венец в красных платьях. А китайским детям до 5 лет можно буквально все — их не ругают родители, а прохожие не обращают внимания на выходки «маленьких Будд».
В местечке Тяньвань района Ляньюнь городского округа Ляньюньган в провинции Цзянсу, на берегу Желтого моря расположена Тяньваньская АЭС. Это самый крупный объект экономического сотрудничества с Россией. На август 2020 года построено и введено в эксплуатацию четыре энергоблока, а сейчас сооружаются еще два блока российского дизайна.
Немного о Цзянсу: она является одной из важнейших провинций Китая, занимая верхние позиции по экономическому развитию, выпуску аграрной и индустриальной продукции, а также по уровню жизни населения. Ее территория издавна входила в состав китайского государства, здесь же расположены некоторые из древнейших городов страны. Административный центр провинции, город Нанкин (Наньцзин), несколько раз на протяжении истории становился столицей Китая.
Округ Ляньюньган, к слову, богат на достопримечательности. Здесь расположен Линшаньский Будда Шакьямуни — статуя Будды высотой 88 метров; буддистский храм Небесного Спокойствия, построенный в 901−904 годы при династии Тан; переулок Билин, в котором при династиях Мин и Цин здесь располагалась императорская почтовая станция; семиэтажная Пагода Кистей для Каллиграфии, построенная при династии Северная Сун (960−1127), с которой открывается удивительный вид на весь город. Также туристам доступен парк-музей динозавров площадью 3,33 гектара, где выставлены редкие минералы, окаменелости динозавров и доисторических птиц.
Венгрия официально старше Франции и Германии: она была основа в 895 году; именно в этой стране появились многие полезные изобретения — например, шариковая ручка, голография, первый язык программирования и кубик Рубика. Метро Будапешта — самая старая из подобных сетей в Европе и третья по возрасту подземная железная дорога в мире.
В Будапеште находится самое большое число термальных источников в мире, а еще здесь расположены знаменитое здание Парламента Венгрии, статуя Анонима, музей пинбола и самая большая синагога Европы. Мало кому известно, что венгры сыграли большую роль в становлении Голливуда. Так, основатели компаний Paramount Pictures и Fox Film — этнические венгры.
В 100 километрах от Будапешта, в 5 км от города Пакша, построена единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. На долю АЭС, сооруженной еще в 1983—1987 годах по советскому проекту, приходится около 50% всей выработки электроэнергии в стране.
К слову, город Пакш сыграл свою роль во времена Османской империи и во время Войны за независимость Ракоци. В наступлении на Будапешт на заключительном этапе Второй мировой войны советские войска оккупировали город, после чего последовало четыре десятилетия коммунистического правления. Между тем, он славился консервным заводом, вином и ухой.
Здесь туристам стоит посетить первый европейский музей атомной энергетики; Краеведческий музей в Пакше; Романский собор св. Петра и Павла; Площади Сечени, Йокаи, Агоштон и Кошшута; Епископский дворец XVIII века; Мечеть Хассана Яков-али XVI века; Здание Национального театра, построенного в 1895 году в стиле рококо.
Вопреки расхожему мнению, современные жители Египта — этнические арабы, а сам процесс арабизации начался здесь больше 1000 лет назад. Всего же стране уже около 50 веков. Подавляющее большинство жителей Египта живут вдоль Нила, потому что остальную территорию страны занимает пустыня. При этом Нил — вторая по протяженности река мира и единственная река Африки, которая течет с юга на север.
Чем же примечателен Египет? В первую очередь, конечно, своими пирамидами. Пирамида Хеопса — единственное из древних Семи чудеса свет, сохранившееся до наших дней. Интересно, что именно в Египте изобрели стекло, цемент и зубную пасту, а кроме того, по некоторым данным, здесь впервые появилась косметика. Также здесь создали знаменитый Суэцкий канал, приносящий немалый процент в бюджет страны, а также Асуанскую плотину — с огромным мемориалом в честь братьев по духу из СССР.
В Египте будет реализован еще один проект Росатома — АЭС «Эль-Дабаа». Это первая атомная электростанция в Египте, строящаяся в городе Эль-Дабаа, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. При этом российская сторона поможет не только с постройкой, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока службы станции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала.
Город Эль-Дабаа в мухафазе Матрух был самым западным городом Птолемеевского царства в эллинистический период. В провинции находится множество исторических мест, связанных со Второй мировой войной. К последним относятся эль-Аламейн, который включает кладбища павших солдат от Оси и союзных войск.
Также здесь расположен Храм Рамзеса II, купальни Клеопатры, археологические курганы и вырубленные в скалах гробницы греко-римского периода, военные кладбища и гробницы.
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