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Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер
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14:39 (мск), источник: РБК

Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме США

В американской тюрьме с русофобией сталкиваться не приходилось, ни со стороны других заключенных, ни со стороны персонала, рассказал вернувшийся в Россию после обмена Виктор Бут.

Источник: РБК

Виктор Бут заявил, что в американской тюрьме, где он провел около 14 лет, он не сталкивался с проявлениями русофобии ни со стороны других заключенных, ни со стороны персонала. Об этом он рассказал в интервью RT после своего возвращения в Россию в рамках обмена заключенными. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — сказал Бут.

Он отметил, что тюрьма, где он отбывал наказание, находилась в «красном поясе» Америки. «Такая одноэтажная Америка», — рассказал Бут.

В 2012 году Федеральное бюро тюрем США приняло решение отправить Бута для отбывания наказания в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence в городе Флоренс (штат Колорадо). В то же время он выразил мнение, что Запад «шокирован» желанием России развиваться как самостоятельное государство.

Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться.

Виктор Бут

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут собирался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Она говорила, что каннабис ей прописали врачи, она забыла вынуть его из сумки. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

В Москве и Вашингтоне говорили, что переговоры по вопросу обмена заключенными ведутся по специально созданному для этого каналу. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби Бута обменяли на Грайнер. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточняла, что обоих заключенных помиловали, то есть они не будут отбывать остаток срока наказания.

Бут после освобождения вернулся в Москву. Грайнер направилась в США, ее самолет приземлился в Техасе.

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