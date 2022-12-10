Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты», — поясняют в пресс-службе.
Там отмечают, что отказы без причин подвергают риску репутацию перевозчика и доверие путешественников. А компенсация за снятие человека с рейса за его счет, помимо прочего, позволит не повышать тарифы.
В компании напоминают, что расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее за все это платил перевозчик.
«Пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из лайнера, — уточняют в пресс-службе. — После можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью».