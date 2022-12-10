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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина было рассекречено в сентябре 2022 года, следует из материалов журнала «Русский космос» (издание Роскосмоса).

Источник: © РИА Новости

«В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», — говорится в журнале.

Уточняется, что «Личное дело» заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом «для служебного пользования» и не был доступен даже самому работнику.

Для военнослужащих «Личное дело» заводилось на курсанта при поступлении в военное училище и передавалось из одной воинской части в другую при смене места службы. После ухода офицера в запас документ нужно было сдать в архив Минобороны. В качестве исключения после гибели легендарного космонавта его личное дело оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.

В то же время авторы публикации отмечают, что многие факты биографии первого космонавта планеты и так широко известны, однако личное дело раскрывает некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. В качестве примера приводятся даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года.

Также приводятся данные о его обучении сначала в Аэроклубе, потом в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и прохождении подготовки в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении, наградах.

Помимо этого указано, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также то, что будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за того, что у его родителей было «недостаточное материальное состояние».

«Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, — история уже не узнает», — говорится в журнале Роскосмоса.

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