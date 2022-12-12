ГИБДД обновила инструкции к лекарствам

«Ъ» ознакомился с текстом письма в регионы за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова.
Он предложил не направлять в суды материалы по ст. 12.8 (пьяное вождение) и ч. 3 ст. 12.27 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП) КоАП, в случае если в ходе медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены следы «лекарственных веществ», не содержащих алкоголь, наркотики или психотропные вещества.
Производство по таким делам должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Подлинность документа подтвердили «Ъ» два источника.
Директива господина Черникова связана с обнародованной в конце ноября позицией КС, рассмотревшего запрос Салехардского городского суда (ЯНАО). Он связан с делом Василия Шевелева, у которого в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд первой инстанции лишил Шевелева прав.
КС должен был разобраться в законности практики, которая сложилась в ряде регионов.
Врачи довольно часто обнаруживают следы лекарств в биоматериале водителей, которых сотрудники ГИБДД направляют на освидетельствование.
И суды наказывают лишением прав и штрафами граждан, употреблявших, в частности, фенибут, феназепам и другие препараты. Но в Салехардском горсуде обратили внимание, что примечание к ст. 12.8 КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ (перечень последних закреплен в постановлении правительства № 681), но не за лекарства.
КС провел проверку и признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей нормам Конституции.
С 27 ноября, постановил КС, суды не должны лишать прав и назначать штраф, если в акте медосвидетельствования сказано о лекарствах, не относящихся к психотропным.
Теперь, следует из письма ГИБДД, даже материалы, которые могли бы стать основанием для применения санкций, в суды поступать не будут.
Постановление КС и письмо главка вносят ясность в работу рядовых сотрудников, говорит капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Он рассказал о разночтениях, которые вызывал приказ Минздрава № 933н о порядке медосвидетельствования.
В этом документе сказано: если в моче или крови водителя обнаружено лекарство (при отсутствии спирта, наркотиков или психотропных веществ), этот факт необходимо отразить в акте освидетельствования.
Но при этом не указывается, что состояние опьянения установлено. «Это путало многих инспекторов. Они, боясь возможной ответственности за то, что отпустили нарушителя, направляли материалы в суды. Чтобы там уже сами разбирались, — пояснил Валентин Ильинов.— У судов, в свою очередь, практика была совершенно разная на этот счет».
Признав ст. 12.8 КоАП неконституционной, КС, напомним, обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП, чтобы наказывать водителей, злоупотребляющих лекарствами для получения одурманивающего эффекта, но не нарушать при этом права остальных граждан. ЛДПР уже предложила внести соответствующие поправки в Госдуму. Депутаты хотят, чтобы Минздрав установил отдельный перечень лекарств (помимо уже существующего перечня психотропных), употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. Законопроект направлен в думский комитет по госстроительству.