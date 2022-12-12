09:43 (мск), источник: Газета.Ру
В России создали не имеющую аналогов в мире вакцину от аллергии на кошек
Сеченовский университет: вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования.
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Вакцина от аллергии на кошек, разработку которой вели ученые из Сеченовского университета вместе с коллегами из Венского медицинского университета, успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Сеченовского университета.
«Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене», — сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов.
По его словам, это была долгая и сложная работа, «но это того стоило».
«Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023—2024 году, и последующая регистрация вакцины», — указал Караулов.
Как отметили в пресс-службе, этот препарат не имеет аналогов в мире, он является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов.
Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко призвал вакцинировать своих питомцев от коронавируса. По его словам, есть сведения, что кошки могут болеть SARS-CoV и люди могут от них заразиться.