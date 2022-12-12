09:33 (мск), источник: © РИА Новости
В Японии выбрали иероглиф года
Иероглиф «битва» стал символом уходящего года в Японии.
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ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. Иероглиф «битва» стал символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, проводимого японской Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Трансляция подведения итогов конкурса из буддистского храма Киёмидзу велась на сайтах японских СМИ.
Иероглиф года определяется большинством голосов среди тех, кто участвует в голосовании по призыву ассоциации. Открытку со своим иероглифом-кандидатом нужно заранее отправить организации из любого почтового отделения. Иероглиф, набравший наибольшее число голосов, становится символом года.
Значение иероглифа-символа года держится в строжайшем секрете вплоть до момента объявления.
Во избежание утечки этой информацией владеет ограниченное число сотрудников ассоциации.
В ходе трансляции в понедельник иероглиф «битва» начертал настоятель одного из самых известных буддистских храмов Киёмидзу в Киото на японской бумаге «васи» размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушь, специально привезенная из префектуры Нара.
Организаторы объяснили выбор большинства тем, что «в этом году было много разнообразных битв, в хорошем и плохом смысле».
Они назвали продолжающуюся борьбу с коронавирусом, битвы на бейсбольных полях, борьбу японской сборной за выход в четвертьфинал ЧМ по футболу, события на Украине. Всего было направлено более 220 тысяч заявлений, иероглиф «битва» оказался победителем, набрав более 18 тысяч голосов.
В прошлом году символом года был выбран иероглиф «золото» благодаря «дождю» золотых медалей, полученных японской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
В 2020-м иероглифом года стал иероглиф «скученность, теснота», так как в первый год пандемии главным трендом борьбы с коронавирусом в Японии стал призыв избегать «тесного пространства», «большого скопления людей в одном месте», «близкого (тесного) расстояния при общении». В 2019 году был избран иероглиф «рэй» — первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито «рэйва», которая началась с его восшествия на престол. В 2018 году символом года стал иероглиф «бедствие» из-за большого числа землетрясений и наводнений в районах страны. В 2017 году — «север» из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет Северной Кореей.
Символом 2016 года стал иероглиф «золото» в честь побед японских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2015 году символом был признан иероглиф со значением «спокойный» и «дешевый» из-за того, что в Японии был принят закон о безопасности (первым иероглифом в этом слове как раз и является «спокойный»), открывающий дорогу более широкому использованию сил самообороны, также в значении «дешевый» он отразил значительное падение курса иены. Символом 2014 года стал иероглиф «налог», так как в том году был повышен потребительский налог с 5% до 8%. В 2013 году — «кольцо», этот иероглиф входит в состав слова «Олимпиада» (оно состоит из иероглифов «пять» и «колец»), так как Токио получил право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.
В 2012 году иероглиф «золото» был назван символом года в честь Нобелевской премии по медицине и физиологии, врученной ученому Синъе Яманаке за создание искусственных многофункциональных стволовых клеток человека. В 2011 году символом был выбран иероглиф «кидзуна», который переводится как «родственные узы», «родственная связь». Он получил широкое распространение после землетрясения 11 марта: год запомнился не только трагическими последствиями стихии, унесшей более 18 тысяч жизней, но и примерами взаимовыручки и поддержки. Годом ранее символом стал иероглиф «жара» из-за рекордно жаркого лета 2010 года. В 2009 году победил иероглиф «новый» из-за смены политической власти в стране — тогда Либерально-демократическую партию после полувекового правления сменила Демократическая партия Японии.