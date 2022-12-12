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11:40 (мск), источник: Газета.Ру

В Египте впервые за 115 лет нашли древние портреты мумий

Археологи впервые за 115 лет обнаружили фаюмские — выполненные с помощью восковых красок — портреты мумий, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Источник: Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

Два полных и два неполных портрета были найдены вместе с мумиями на месте древнего памятника — кладбища в городе Филадельфия в Египте, который существовал с 259−257 до н. э. до V—VI вв.еков.

Все они написаны на льняных саванах. По словам ученых, люди, которых похоронили в таком контексте в Филадельфии, принадлежат к высшему среднему классу или элите.

Подобные портреты стоили очень дорого, не каждый мог себе их позволить. Авторы исследования уверены, что их написали художники из Александрии, египетского города на побережье Средиземного моря.

Ученые также нашли статуи богини любви, а также папирусы и греческие письмена. Папирусы содержат информацию о социальном, экономическом и религиозном положении людей, проживавших в этом районе.

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