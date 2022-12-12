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11:24 (мск), источник: РБК Life

Король Карл III представил первую рождественскую открытку в новом статусе

Карточки отправят друзьям и в благотворительные фонды.

Источник: Reuters

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла выпустили свою первую рождественскую открытку с момента восшествия монарха на престол, сообщает Reuters. Для нее выбрали фото, где король стоит рядом со своей супругой. Кадр королевской четы сделали на ежегодном мероприятии Braemar Gathering в Шотландии.

Супруги для своего выхода выбрали зеленую гамму. Король одет в твидовый костюм с трехцветным галстуком, а Камилла — в костюм с жакетом изумрудного цвета. Свой образ королева-консорт дополнила шляпой. На левой стороне открытки размещено послание, которое гласило: «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года».

Ежегодно некоторые члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и Кейт Миддлтон, представляют публике официальные фотографии, которые используются в качестве поздравительной открытки. Эта традиция королевской семьи берет свое начало в 1914 году. Открытки используют для рассылки рождественских поздравлений партнерам, соратникам, друзьям, некоторая часть тиража поступает в продажу в качестве сувениров.

Открытка была опубликована на фоне скандала, связанного с выходом документального сериала «Гарри и Меган», в котором Меган Маркл рассказала о знакомстве с представителями королевской семьи. По словам герцогини Сассекской, родственники принца Гарри встретили ее «холодно». Кроме того, неоднозначную оценку получил фрагмент сериала, в котором показаны кадры с якобы преследованием журналистами супругов и их сына Арчи. Позже выяснилось, что никакой слежки не было. Журналист Роберт Джобсон сообщил, что преследования на самом деле не было — фоторепортеры заранее получили согласие на съемку от супругов Сассекских и даже договорились с ними, с какого ракурса лучше снимать.

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