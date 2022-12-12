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11:20 (мск), источник: РБК Life

В Роспотребнадзоре перечислили права авиапассажиров при задержке рейса

Какие убытки можно компенсировать и что обязан сделать перевозчик.

Источник: Reuters

В связи с задержками рейсов из-за погодных условий в ряде городов страны эксперты Роспотребнадзора напомнили, какие права есть у авиапассажиров. Сообщение размещено в телеграм-канале ведомства. Как пояснили эксперты, у граждан в случае задержки рейса есть право на отказ от полета.

«Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, у пассажира, чей рейс задержали, есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого необходимо обратиться к авиакомпании с соответствующей претензией о возмещении убытков из-за случившейся задержки (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т. д.). К претензии в адрес перевозчика надо приложить копии документов, подтверждающих понесенные убытки.

Также можно взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. Впрочем, надо помнить, что авиакомпания может этого штрафа избежать, если докажет, что просрочка была связана с событиями непреодолимой силы, устранением неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров.

Специалисты Роспотребнадзора перечислили, на какие бесплатные дополнительные услуги имеет право пассажир при задержке рейса:

  • на организацию хранения багажа;
  • предоставление комнат матери и ребенка, если с пассажиром находятся дети в возрасте до семи лет;
  • обеспечение прохладительными напитками, а также двух телефонных звонков или двух сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • горячее питание при ожидании отправления рейса более четырех часов. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;
  • размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Рекомендации Роспотребнадзора звучат на фоне многочисленных задержек в российских аэропортах. В частности, в Москве понедельник 12 декабря 2022 года стал уже третьим подряд днем, когда задерживают или отменяют полеты из-за погоды. Из-за погодных условий в аэропортах Москвы задержали 58 рейсов и отменили еще восемь, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

10 декабря вовремя не вылетели более 30 рейсов, 11 декабря задержали более 60 полетов и отменили еще шесть. О задержках рейсов известно и в других городах, в том числе в Казани, сообщало издание «Коммерсантъ».

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