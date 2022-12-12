11:20 (мск), источник: РБК Life
В Роспотребнадзоре перечислили права авиапассажиров при задержке рейса
Какие убытки можно компенсировать и что обязан сделать перевозчик.
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В связи с задержками рейсов из-за погодных условий в ряде городов страны эксперты Роспотребнадзора напомнили, какие права есть у авиапассажиров. Сообщение размещено в телеграм-канале ведомства. Как пояснили эксперты, у граждан в случае задержки рейса есть право на отказ от полета.
«Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Помимо этого, у пассажира, чей рейс задержали, есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого необходимо обратиться к авиакомпании с соответствующей претензией о возмещении убытков из-за случившейся задержки (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд
Также можно взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. Впрочем, надо помнить, что авиакомпания может этого штрафа избежать, если докажет, что просрочка была связана с событиями непреодолимой силы, устранением неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров.
Специалисты Роспотребнадзора перечислили, на какие бесплатные дополнительные услуги имеет право пассажир при задержке рейса:
Рекомендации Роспотребнадзора звучат на фоне многочисленных задержек в российских аэропортах. В частности, в Москве понедельник 12 декабря 2022 года стал уже третьим подряд днем, когда задерживают или отменяют полеты из-за погоды. Из-за погодных условий в аэропортах Москвы задержали 58 рейсов и отменили еще восемь, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
10 декабря вовремя не вылетели более 30 рейсов, 11 декабря задержали более 60 полетов и отменили еще шесть. О задержках рейсов известно и в других городах, в том числе в Казани, сообщало издание «Коммерсантъ».