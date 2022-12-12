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13:53 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые предложили использовать панцирь морского гребешка в стоматологии

Ученые НИТУ «МИСиС» получили из панциря морского гребешка Nodipecten nodosus материал для восстановительной хирургии. Его можно применять в стоматологии и челюстно-лицевой имплантологии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ «МИСиС».

Источник: Rachael Norris and Marina Freudzon/Mayscallop

На сегодняшний день при ортопедических и стоматологических операциях часто появляются осложнения в виде воспаления вокруг имплантата. Решить проблему можно с помощью биоматериалов с антибактериальной активностью, в частности на основе гидроксиапатита (ГАП), который является минеральной составляющей костной ткани и зубной эмали.

Международный коллектив ученых из России, Индии и Республики Корея представил метод синтеза высокочистого биосовместимого гидроксиапатита с улучшенными антибактериальными свойствами из биоотходов — панциря морского гребешка.

«Наностержни гидроксиапатита, легированные цинком, продемонстрировали замечательные антибактериальные свойства по отношению к антропоидным патогенным бактериям Klebsiella pneumoniae (MTCC 7407) и Bacillus subtilis (MTCC 1133), причем с увеличением концентрации цинка антибактериальные свойства увеличиваются. Более того, данные материалы совершенно нетоксичны», — рассказал «Газете.Ru» соавтор работы, сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Евгений Колесников.

По предварительным данным, гидроксиапатит с панцирем морского гребешка может проявлять более высокие антибактериальные свойства, чем схожий материал с синей мидией, который группа исследователей представила ранее. Однако, как отмечают ученые, для уточнения и детального сравнения материалов из биоотходов потребуются дальнейшие исследования.

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