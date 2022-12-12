В Донецке начали монтировать новогоднюю елку

«Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года. Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника — новогоднюю елку! Бомбежками и обстрелами врагу дончан не сломить и не запугать», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка добавил, что на прилавках магазинов уже появились новогодние подарки и елочные украшения, в витринах и окнах жителей города горят праздничные гирлянды.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о 16 обстрелах Донецка со стороны украинских войск, по Петровскому району города было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град».