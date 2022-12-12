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16:02 (мск), источник: РБК Life

Как выглядит главная новогодняя елка страны. Видео

Возраст дерева составляет чуть меньше 100 лет.

Праздничную елку, которая будет установлена на Красной площади в Москве, срубили в деревне Гряды Московской области. Видео опубликовано в телеграм-канале «Новости Москвы».

Возраст дерева составляет 95 лет, высота достигает 27 м, толщина — 56 см. К главной новогодней ели было предъявлено сразу несколько требований: хвоя обязательно должна быть темно-зеленой, ветви — здоровыми, а крона — ровной.

«Было осмотрено больше трех десятков, и из этих елей мы две предъявили комиссии. Из двух нами предъявленных комиссия выбрала по совокупности параметров именно эту ель», — отметил лесничий Сергей Шиман.

На месте срубленного дерева возведут парк в рамках акции «Лес Победы».

Ранее синоптики рассказали, какой будет на Новый год погода в столичном регионе. По предварительным прогнозам специалистов, в конце декабря и начале января температура будет ниже нормы на 3−5 °C. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уже назвал начало зимы в Москве и Московской области самым холодным за последние 20 лет.

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