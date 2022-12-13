«Ведомости»: операторы договорились о запуске национального роуминга на новых территориях

Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны.
До конца 2022 года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к федеральному оператору.
Национальный роуминг был отменен в мае 2019 года для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя. «Большая четверка» федеральных сотовых операторов не работает в этих регионах, и пользователей на полуострове обслуживают местные «К-телеком», «Крымтелеком», «Севтелеком» и виртуальный оператор «КТК-телеком». Условия национального роуминга в новых регионах будут аналогичны крымским, уточнил изданию собеседник в одном из операторов «большой четверки» и человек, близкий к правительству одного из новых регионов.
На территории ДНР и ЛНР с 2014 года работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» и «Лугаком». В Херсонской и Запорожской областях работает «Республиканский оператор связи» и российские операторы «Миртелеком» и дочерняя компания крымского «К-телекома» «+7телеком». Но договоренностей этих операторов о взаимном пропуске трафика с «большой четверкой» не было.
У «+7телекома» есть роуминговые соглашения с «большой четверкой», компания предоставляет им сервис на территории Запорожской и Херсонской областей, рассказал газете представитель оператора. Минута для абонента стоит 4,95 ₽, СМС — 2,95 ₽, отметил он.
«Билайн» ведет постоянную работу с местными роуминговыми партнерами, сообщил изданию представитель оператора. Он отказался комментировать условия, сославшись на коммерческую тайну. В Минцифры РФ, Tele2 и «Мегафоне» от комментариев «Ведомостям» про роуминг отказались. Представитель МТС не ответил на запрос газеты.