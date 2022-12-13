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08:34 (мск), источник: ТАСС

«Ведомости»: операторы договорились о запуске национального роуминга на новых территориях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились в ноябре о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из операторов «большой четверки».

Источник: РИА "Новости"

Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны.

Источник в одном из работающих на территории новых регионов телеком-операторов подтвердил газете информацию о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До конца 2022 года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к федеральному оператору.

Национальный роуминг был отменен в мае 2019 года для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя. «Большая четверка» федеральных сотовых операторов не работает в этих регионах, и пользователей на полуострове обслуживают местные «К-телеком», «Крымтелеком», «Севтелеком» и виртуальный оператор «КТК-телеком». Условия национального роуминга в новых регионах будут аналогичны крымским, уточнил изданию собеседник в одном из операторов «большой четверки» и человек, близкий к правительству одного из новых регионов.

На территории ДНР и ЛНР с 2014 года работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» и «Лугаком». В Херсонской и Запорожской областях работает «Республиканский оператор связи» и российские операторы «Миртелеком» и дочерняя компания крымского «К-телекома» «+7телеком». Но договоренностей этих операторов о взаимном пропуске трафика с «большой четверкой» не было.

У «+7телекома» есть роуминговые соглашения с «большой четверкой», компания предоставляет им сервис на территории Запорожской и Херсонской областей, рассказал газете представитель оператора. Минута для абонента стоит 4,95 ₽, СМС — 2,95 ₽, отметил он.

«Билайн» ведет постоянную работу с местными роуминговыми партнерами, сообщил изданию представитель оператора. Он отказался комментировать условия, сославшись на коммерческую тайну. В Минцифры РФ, Tele2 и «Мегафоне» от комментариев «Ведомостям» про роуминг отказались. Представитель МТС не ответил на запрос газеты.

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