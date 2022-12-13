10:39 (мск), источник: Известия
Спрос на икру резко подскочил перед Новым годом
Федеральные торговые сети зафиксировали резкий скачок спроса на красную икру за последние три недели: продажи выросли в среднем на 18−20% относительно прошлого года. В отличие от прошлых лет, когда потребители предпочитали покупать икру в банках, в этом году заметно вырос спрос на развесную продукцию — объемы продаж в этой категории сейчас в 1,5 раза выше, чем в других. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.