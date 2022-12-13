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10:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В аппарате Чернышенко отрицают повышение платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко не подтвердили, что из-за установки «умных» счетчиков вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). «Известия» сообщали, что Чернышенко поручил Минстрою проработать включение в платежи за ЖКУ оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждают в аппарате вице-премьера, развитие системы «умных» приборов учета поможет обновлению инфраструктуры, а также сократит риски аварий. «Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием “умных” счетчиков», — заявили журналистам в аппарате (цитата по ТАСС).

«Ъ» еще в июле сообщал, что Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учета. В некоторых регионах это могло бы привести к росту общего платежа за ЖКУ сверх инфляции. Федеральная антимонопольная служба выступала против изменений принципов расчета платежа. Правительство может обязать оборудовать «умными» счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране.

Лаура Кеффер

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