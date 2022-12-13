В аппарате Чернышенко отрицают повышение платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков

Как утверждают в аппарате вице-премьера, развитие системы «умных» приборов учета поможет обновлению инфраструктуры, а также сократит риски аварий. «Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием “умных” счетчиков», — заявили журналистам в аппарате (цитата по ТАСС).
«Ъ» еще в июле сообщал, что Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учета. В некоторых регионах это могло бы привести к росту общего платежа за ЖКУ сверх инфляции. Федеральная антимонопольная служба выступала против изменений принципов расчета платежа. Правительство может обязать оборудовать «умными» счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране.