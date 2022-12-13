10:25 (мск), источник: ТАСС Наука
В России разработали материал на основе силикона для защиты от радиации
Новый материал может стать альтернативой свинцу и бетону в области защиты от гамма-излучения.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Международная группа ученых разработала материал, который может использоваться в качестве радиационной защиты от гамма-излучения, в частности, на его основе можно создавать радиационную защиту для работников АЭС. В основе нового материала — силикон в сочетании с нанопорошком оксида цинка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Уральского федерального университета, ученые которого проводили исследование совместно с коллегами из Иордании и Турции.
«Физики использовали силикон в качестве матрицы для защитного материала. Полидиметилсилоксан, то есть силикон, — легкий, прочный и гибкий полимер, обладает превосходными оптическими, физическими и механическими свойствами и высокой радиационной стойкостью. В связи с этим в будущем, при успешном прохождении испытаний, он может стать перспективной альтернативой свинцу и бетону в области защиты от гамма-излучения», — сказали в вузе.
Ученые отмечают, что гамма-излучение широко распространено в здравоохранении, пищевой и аэрокосмической промышленности, при этом его чрезмерное воздействие может навредить здоровью человека.
«Сейчас гамма-излучение ослабляют или поглощают с помощью свинца, бетона, материалов на основе оксида свинца, вольфрама или олова. Эти защитные материалы не всегда удобны для использования в качестве защиты от гамма-излучения. Кроме того, они дорогие, слишком тяжелые и высокотоксичные для человека и окружающей среды. Поэтому важно находить новые материалы, оптимизировать их состав для радиационной защиты, что обеспечит безопасность человека и окружающей среды», — отмечает доцент кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Олег Ташлыков.
На следующем этапе исследования физики установили оптимальное содержание частиц наполнителя, которое максимально эффективно увеличивает радиационно-защитные свойства силикона. Выяснилось, что можно заполнить его нанопорошком на 10−50%. Если добавить большее количество, то у материала будут хорошие защитные свойства, но он начнет быстро разрушаться. Однако пока рано говорить, что именно сочетание силикона с нанопорошком оксида цинка будет лучше других возможных сочетаний, предупреждают ученые.
Параллельно ученые проводят исследования и других полимеров, например, эпоксидной смолы, полиэтилена, поливинилхлорида. «Ранее проводились аналогичные работы, где исследовали, например, ту же эпоксидную смолу. Мы продолжаем исследования в этом направлении, анализируем другие полимеры и новые включения», — поясняет Ташлыков.