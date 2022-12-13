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09:19 (мск), источник: Известия

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 декабря

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 03:45 мск, сообщили в Росавиации 13 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения затронут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении агентства.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней в Росавиации посоветовали уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Накануне десятки рейсов были отменены в аэропортах Москвы. Причиной стали погодные условия. При этом, как сообщали в Домодедово, Шереметьево и Внуково, в целом работа воздушных гаваней велась в штатном режиме.

Режим ограничения полетов на юге России впервые был введен 24 февраля и с того времени несколько раз продлевался.

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