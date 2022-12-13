В Петербурге нейросеть научили распознавать следы древних культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) научили нейросеть распознавать следы древних культур по ландшафтным признакам. Разработка позволит наиболее полно исследовать территорию Юго-Восточного Алтая и найти местоположение новых археологических объектов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.
«Наша нейросеть выявляет закономерности на основе уже существующих данных, и здесь ландшафт имеет решающее значение, поскольку расселение людей в древности сильно зависело от условий среды. Например, племена, жившие на территории Юго-Восточного Алтая, предпочитали селиться по долинам рек. <…> Мы изучили ландшафты местоположений около 900 найденных там археологических объектов, эти данные позволили нам научить нейросеть буквально “мыслить” категориями окружающей среды, как это могли делать древние люди. Все это позволяет с большой точностью прогнозировать местоположение новых археологических объектов», — привели в пресс-службе слова участников исследования, доцента кафедры геоморфологии СПбГУ Игоря Сергеева и старшего преподавателя кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Анастасии Глебовой.
Но, так как территория занимает большую площадь, состоит из разнообразных ландшафтов и природных условий, для ученых это создает трудности в обнаружении и изучении памятников.
Разработка СПбГУ способна распознавать ландшафтные признаки известных местонахождений следов древних культур по таким параметрам как абсолютная высота, положение относительно водотоков, уклон, экспозиция, интенсивность поступления солнечной радиации, видимость горных вершин и другие. Эти данные позволяют исследовать территорию и выделить места, где могли проживать люди в разные эпохи. Точность определения с помощью нейросети достигает 80%.
По данным пресс-службы, уже сейчас с помощью разработки ученые обнаружили следы еще не исследованных археологами курганов — мест возможных поселений людей и их культовой деятельности, эти прогнозы подтвердили снимки со спутников. Также она позволяет лучше понимать закономерности расселения древних народов и их культурные предпочтения. В будущем ученые планируют использовать данные, полученные нейросетью, для проведения полевых работ во время научных экспедиций.