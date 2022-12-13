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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Геническом районе Херсонской области построят новый город

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — сообщил глава регионе.

По его словам, по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся целые новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов.

«Процесс уже идет», — подчеркнул Сальдо.

Арабатская стрелка — это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

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