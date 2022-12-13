13:55 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые поняли, почему зимой люди спят хуже
Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что дневной свет влияет на качество и продолжительность сна.
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Работа была опубликована в журнале Pineal Research.
Команда использовала данные смарт-часов 507 студентов о количестве дневного света и качестве сна с 2015 по 2018 годы.
Данные показали, что студенты спали примерно одинаково каждую ночь, независимо от времени года. Но зимой их режим смещался — они засыпали и вставали примерно на 40 минут позже.
Кроме того, зимой респонденты чувствовали себя невыспавшимися на протяжении всего дня. Исследователи отметили, что зимой количество дневного света гораздо меньше, чем летом. Это и нарушает естественный циркадный ритм человека.
По словам ученых, выход на улицу утром помогает предотвратить нарушения в режиме сна — человеку будет легче заснуть и он лучше выспится.