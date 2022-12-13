15:47 (мск), источник: Газета.Ру
Палеонтологи обнаружили двухметровых членистоногих возрастом 470 млн лет
Палеонтологи обнаружили новых гигантских членистоногих животных.
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Статья об этом опубликована в Scientific Reports.
Находка была сделана на территории Марокко в формации Фезуата, которую в древности покрывал океан. Для анализа этих фрагментов необходимы дополнительные исследования, но, судя по ранее описанным образцам, подобные гигантские членистоногие могут достигать 2 метров в длину.
«Хотя обнаруженные нами гигантские членистоногие еще не полностью идентифицированы, некоторые из них могут принадлежать к ранее описанным видам марокканской формации Фезуата, а некоторые, безусловно, относятся к новым видам», — поясняют ученые. Окаменелости, обнаруженные в этих породах, включают минерализованные элементы (например, раковины), но некоторые также демонстрируют исключительную сохранность мягких тканей внутренних органов, что позволяет ученым исследовать анатомию ранней животной жизни на Земле.
Обитатели формации Фезуата жили на мелководье, которое подвергалось непрерывным штормам и воздействию волн, которые и погребли их после смерти. Некоторые брахиоподы, внешне напоминающие двустворчатых моллюсков, были обнаружены прикрепленными к фрагментам членистоногих, что указывает на то, что большие панцири служили запасами питательных веществ для обитателей морского дна после смерти носителей. Кроме того, были обнаружены ранее неизвестные виды трилобитов.