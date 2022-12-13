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15:30 (мск), источник: РБК Life

Власти пообещали упростить получение некоторых услуг. Список

В чем помогут, даже если нет паспорта или постоянного жилья.

Источник: Reuters

Процедура обращения за срочными социальными услугами станет проще, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России и разместили проект соответствующего приказа на портале электронной документации. Россияне в экстренных случаях смогут без паспорта обращаться за неотложной социальной помощью, если их жизни и здоровью что-то угрожает.

К числу срочных социальных услуг относятся:

  • обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
  • содействие в получении временного жилого помещения, юридической помощи, экстренной психологической помощи;
  • сопровождение в стационаре соцобслуживания (дома-интернаты, приюты и т. д.) и при медицинской госпитализации.

Как заявляют в ведомстве, новый порядок обращения заметно упростит получение помощи, даже если человек потерял паспорт или не имеет определенного места жительства. Сейчас таким гражданам без документа, удостоверяющего личность, соцслужбы в помощи могут отказать. Теперь же будет достаточно заполнить анкету со слов нуждающегося в помощи человека, чтобы принять решение без сбора дополнительных документов.

«Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг», — напомнили в Минтруде.

Ранее в Роскачестве рассказали о способах бесплатно отправиться в санаторий. Как пояснили специалисты, право на санаторно-курортное лечение есть у инвалидов (в том числе детей), участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске и других категорий граждан (полный список можно найти в Федеральном законе от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).

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