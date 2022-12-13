15:30 (мск), источник: РБК Life
Власти пообещали упростить получение некоторых услуг. Список
В чем помогут, даже если нет паспорта или постоянного жилья.
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Процедура обращения за срочными социальными услугами станет проще, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России и разместили проект соответствующего приказа на портале электронной документации. Россияне в экстренных случаях смогут без паспорта обращаться за неотложной социальной помощью, если их жизни и здоровью что-то угрожает.
К числу срочных социальных услуг относятся:
Как заявляют в ведомстве, новый порядок обращения заметно упростит получение помощи, даже если человек потерял паспорт или не имеет определенного места жительства. Сейчас таким гражданам без документа, удостоверяющего личность, соцслужбы в помощи могут отказать. Теперь же будет достаточно заполнить анкету со слов нуждающегося в помощи человека, чтобы принять решение без сбора дополнительных документов.
«Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг», — напомнили в Минтруде.
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