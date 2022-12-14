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05:21 (мск), источник: ТАСС

Онищенко не рекомендовал проводить новогодние корпоративы из-за гриппа в России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россиянам из-за роста заболеваемости гриппом стоит воздержаться от проведения новогодних корпоративов и участия в них. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает A (H1N1) 2009, или свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.

«Давайте не будем паниковать. Меньше пользоваться всякого рода массовыми мероприятиями — ограничить до минимума, и, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить. Давайте все одновременно вспомним, что Новый год — это праздник семейный, а не массовые гуляния», — сказал Онищенко.

Он отметил, что сейчас населению необходимо «всячески рекомендовать» соблюдение масочного режима, «даже привитым, если они — старшего возраста». Если дома живет заболевший ребенок, нужно постараться, по возможности, изолировать его от других членов семьи, добавил Онищенко.

Как ранее отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, дети до шести лет и пожилые люди наиболее уязвимы перед гриппом. Это необходимо учитывать в преддверии новогодних праздников и утренников, пояснила она. Уязвимость объясняется тем, что у детей иммунная система сформирована не полностью, а у пожилых людей она уже ослаблена.

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