10:35 (мск), источник: РБК Life
Россияне назвали главные жизненные приоритеты на 2023 год
На первом месте более чем у половины опрошенных здоровье и финансы.
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Главным приоритетом на 2023 год более чем у половины (51%) россиян стали здоровье и финансовое благополучие. Таковы результаты опроса, который провела платформа «Авито. Работа» (есть в распоряжении РБК Life). В анкетировании приняли участие 10 тыс. жителей России старше 18 лет из разных регионов страны.
Также в число приоритетов попали цели, связанные с семьей и друзьями (44%), эмоциональным и душевным состоянием (34%), а также обучением и образованием (31%). Достичь финансового благосостояния треть (31%) опрошенных надеются, получив прибавку на нынешнем месте работы. Еще 13% рассчитывают на повышение в должности.
Почти четверть (23%) планируют повысить квалификацию или пройти обучение. Перейти на удаленку или гибридный режим хотят 15% респондентов, а 10% — начать работать по другому графику. При этом каждый пятый признался, что не планирует никаких изменений в карьере в предстоящем году. Есть и сторонники кардинальных перемен, отметил управляющий директор «Авито. Работы» Артем Кумпель.
«Есть и сторонники более кардинальных перемен. Так, 14% хотят перейти на новое место, 13% — присмотреться к другой профессии», — сообщил Кумпель.
Решение о развитии карьеры большинство россиян принимают самостоятельно — таких 68%. Еще 41% предпочитают советоваться с семьей и друзьями, 13% — с руководителем, 11% — с коллегами.
Почти четверть опрошенных (21%) назвали наиболее перспективной для работы в 2023 году ИT-сферу. В топе перспективных направлений, по мнению респондентов, онлайн-торговля (7%), строительство и недвижимость (5%), производство (5%). По данным аналитиков платформы «Авито. Работа», в этих сферах наблюдается высокий спрос на специалистов, количество вакансий в сфере ИT в этом году выросло на 7%, в строительстве и производстве — на 40 и 110% соответственно. Представители платформы объясняют это достойными зарплатами, стабильностью спроса на рынке и поддержкой государства.
Ранее россияне назвали идеальный доход в 2023 году. Этот показатель составляет в среднем 135 тыс. руб. в месяц. Самые высокие цифры в этом контексте называли работники ИТ-сферы (148 тыс. руб.), индустрии красоты (146 тыс. руб.), строительства (139 тыс. руб.), юриспруденции (134 тыс. руб.).