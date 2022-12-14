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10:42 (мск), источник: RT на русском

Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему

Министерство финансов России предложило объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему к 2030 году.

Источник: AP 2022

Такое предложение следует из презентации «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года», подготовленной Минфином.

Комментируя стратегию, Всероссийский союз страховщиков, в свою очередь, отметил, что подходы к развитию медицинского страхования, безусловно, обсуждались с рынком.

«Существенной является позиция в отношении того, что администрированием системы — как в ДМС, так и в ОМС — по мнению регуляторов, должны заниматься страховые компании, использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход», — заявили страховщики.

Как отмечает РИА Новости, в сфере инвестиционного страхования жизни также рассматриваются нововведения.

Так, предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений. Кроме того, стратегия предполагает развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.

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