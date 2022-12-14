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12:23 (мск), источник: Вокруг Света

Российские и канадские ученые открыли новый вид хищников Provora

Природа продолжает преподносить сюрпризы.

Источник: Вокруг Света

Ученые из Института биологии внутренних вод РАН с коллегами из России и Канады совершили открытие, которое изменило привычную для ученых картину древа жизни. В надцарстве эукариотов появились новые организмы — хищные микробные штаммы Provora. Они обитают в водах по всему свету и генетически кардинально отличаются от всех известных ранее микробов.

Специалисты исследовали образцы воды из различных мест обитаний, в том числе с коралловых рифов Кюрасао, прибрежных отложений Черного и Красного морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов. Несмотря на удаленность этих мест друг от друга, ученые обнаружили десять похожих между собой штаммов. Вид получил название Provora.

По словам авторов, они настолько же редки, как львы или гепарды в некоторых экосистемах. Provora часто незаметны, но от этого не менее важны. А разнообразие этих микробов в разных регионах указывает на их древность.

Впервые крошечных микробов с двумя жгутиками заметил в образцах доктор Денис Тихоненков из Института биологии внутренних вод. И, по его словам, начал «охоту на них».

Исследователи обратили внимание, что там, где присутствовали Provora, за один-два дня исчезали все остальные микробы. Это оказались прожорливые и хищные создания, ученые стали откармливать их предварительно выращенными простейшими, чтобы изучить ДНК.

В систематике живых организмов биологи часто используют ген 18S рРНК для описания генетических различий. Например, по этому гену люди отличаются от морских свинок всего на шесть нуклеотидов.

«Мы были удивлены, обнаружив, что эти хищные микробы отличаются на 170−180 нуклеотидов в гене 18S рРНК от любого другого живого существа на Земле. Стало ясно, что мы открыли что-то совершенно новое и удивительное».

Provora — это целый новый мир, объясняют ученые. Эта древняя ветвь огромного древа жизни так же разнообразна и самобытна, как, например, царство животных или грибов.

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