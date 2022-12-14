С Ксении Собчак требуют 3 млн руб. долга за установку трех каминов в доме

«В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом (камин-гриль на веранде, камин в спальне с подъемным механизмом, камин в гостиной), демонтаж-монтаж топки, камина, дымохода (облицовка камина из натурального камня, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и так далее) в размере 3 млн 30 тыс. 671 ₽», — сказала она.
В иске уточняется, что согласно договору было необходимо поставить и установить, настроить, ввести в эксплуатацию камин на веранде (открытый очаг, гриль); в спальне (топка, стекло, с подъемным механизмом, изготовление и монтаж портала камина с выдержкой узора из натурального камня); в гостиной (топка, стекло, с подъемным механизмом, изготовление и монтаж обрамления топки и лавки камина из натурального камня). Как отмечается, ответчик внес предоплату, после чего работы были выполнены, однако позднее остальная сумма не была перечислена, вследствие чего и образовалась задолженность и пеня.
Договор был заключен в марте 2020 г.