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14:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

С Ксении Собчак требуют 3 млн руб. долга за установку трех каминов в доме

С телеведущей Ксении Собчак требуют более 3 млн руб. задолженности за установку каминного оборудования в доме. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева.

Источник: РИА "Новости"

«В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом (камин-гриль на веранде, камин в спальне с подъемным механизмом, камин в гостиной), демонтаж-монтаж топки, камина, дымохода (облицовка камина из натурального камня, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и так далее) в размере 3 млн 30 тыс. 671 ₽», — сказала она.

В иске уточняется, что согласно договору было необходимо поставить и установить, настроить, ввести в эксплуатацию камин на веранде (открытый очаг, гриль); в спальне (топка, стекло, с подъемным механизмом, изготовление и монтаж портала камина с выдержкой узора из натурального камня); в гостиной (топка, стекло, с подъемным механизмом, изготовление и монтаж обрамления топки и лавки камина из натурального камня). Как отмечается, ответчик внес предоплату, после чего работы были выполнены, однако позднее остальная сумма не была перечислена, вследствие чего и образовалась задолженность и пеня.

Договор был заключен в марте 2020 г.

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