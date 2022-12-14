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15:42 (мск), источник: Газета.Ру

На Ксению Собчак подали в суд из-за долга в 3 миллиона рублей

Против журналистки Ксении Собчак подали иск о взыскании задолженности в 3 млн рублей за установку каминного оборудования в ее доме. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Хамовнический суд.

Как сообщили в суде, согласно договору нужно было установить и настроить камины на веранде, в спальне и гостиной. Собчак внесла предоплату, после чего были выполнены работы, но остальная сумма не была перечислена.

Ранее Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что ей предложили купить виллу в ОАЭ. Стоимость особняка — 47 млн долларов. К роскошной недвижимости прилагается даже личный причал для собственной яхты.

Имя продавца Собчак не назвала. Журналистка добавила, что подобные письма поступают к ней только потому, что у риелторов закончились богатые клиенты.

Также Собчак прокомментировала в Telegram-канале слова рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) о лицемерии артистки Ольги Бузовой.

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