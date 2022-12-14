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19:30 (мск), источник: Life.ru

Американский словарь Dictionary.com назвал слово года

Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово «женщина» (woman) словом года, говорится на странице ресурса. Подчёркивается, что оно хоть и является одним из самых древних в английском языке, однако стало причиной общественных дискуссий в этом году.

Число запросов с ним подскакивало несколько раз на протяжении года и было связано со значимыми для общества событиями. Например, утверждением судьёй Верховного суда США первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон, которая позже дала собственное определение понятию «женщина».

Также женщины играли немаловажную роль и в других событиях уходящего года. К примеру, в сентябре умерла королева Великобритании Елизавета II, а в Иране начались массовые беспорядки и протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини.

«Две тысячи двадцать второй год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово “женщина” — это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются», — говорится на сайте словаря.

На место главного слова уходящего года были и другие претенденты. Среди таких: «тихое увольнение» (обозначает сокращение усилий, которые сотрудник посвящает своей работе), «демократия», wordle (онлайн-игра, целью которой является угадывание слов) и эмодзи с флагом Украины.

Свои версии по этой теме предлагали и другие словари. Так, Merriam-Webster назвал таким «газлайтинг» (gaslighting), Оксфордский словарь выбрал выражение «режим гоблина», а британский Collins — термин «перманентный кризис» (permacrisis).

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