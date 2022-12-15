11:07 (мск), источник: Известия
С иголочкой: сколько стоит главная новогодняя елка страны
И почему ставить в Кремле настоящее дерево — гораздо экологичнее, чем искусственное.
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В Кремль 14 декабря привезли главную елку страны. Ее нашли вблизи деревни Гряды, под Волоколамском Московской области, рассказали в Управлении делами президента. Возраст дерева — 95 лет. Вырубка такой большой ели не наносит ущерба природе, говорят эксперты лесного хозяйства. А вот если бы в Кремле установили искусственное изделие сопоставимых размеров, это обошлось бы экосистеме гораздо дороже, — на его создание пришлось бы потратить много чистой воды, энергии, а кроме того, производство и утилизация пластика чреваты загрязнениями, подчеркнули специалисты. С осторожностью следует ставить искусственные елки и в квартирах — их не проверяют на пожароопасность, а в составе могут быть аллергены, говорят собеседники «Известий».
Главная ель страны въехала в Кремль вечером 14 декабря, через ворота Спасской башни. Ее установят на Соборной площади — традиционном для нее месте еще с дореволюционных времен. Лесная красавица прошла строгий отбор — учитывались форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид дерева, сообщили в Управделами президента.
Ее возраст 95 лет, высота 27 м, диаметр ствола 56 см, а размах веток 10 м.
— 95-летняя ель еще совсем не «старушка», они живут 200−250 лет при среднем возрасте заготовки — 80−100 лет. Цена такой ели — вопрос философский. В регионах с развитой промышленностью кубометр древесины стоит всего 100−200 рублей. В кремлевской ели кубометров пять будет точно, значит, при обычной вырубке предприятие-заготовитель заплатило бы за такую 500−1000 рублей, — рассказал «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.
Даже если представить, что ель распилили на доски, всё равно цена ее будет не выше 40 тыс. рублей, подсчитал эксперт. Стоимость доски — 16 тыс. рублей за кубометр, а из такой ели можно заготовить максимум 2,5 кубометра.
Впрочем, единого подхода к расчету стоимости дерева не существует, как и к расчету стоимости новогодней радости детей, которые придут смотреть на эту Кремлевскую елку, добавил Константин Кобяков.
По его словам, ежегодный объем заготовки древесины в России — около 200 млн кубометров. На этом фоне срубленные по всей стране новогодние ели в количественном отношении — капля в море. Потеря одного дерева в масштабах леса также некритична. Через век на месте очутившейся в Кремле ели уже будет расти новое красивое дерево, сто лет в масштабах экосистемы — это один момент.
— Конечно, если добавить это одно дерево к тем миллионам кубометров, которые ежегодно вырубаются и уничтожаются пожарами, то это достаточно значимая нагрузка для лесной экосистемы. Какое число вырубленных деревьев, и в частности елей, станет критичным для здоровья людей, сказать сложно. Ясно одно — к такому порогу мы пока, по счастью, не подошли, — сказал собеседник «Известий».
В любом случае разговоры о том, что ради экологии кремлевскую елку стоило бы поменять на искусственную — это определенная подмена понятий, уверены специалисты.
Производство пластикового дерева такого размера требует изрядного количества ресурсов — чистой воды, энергии. А само производство пластика чревато загрязнениями.
— Можно с уверенностью сказать, что производство одной искусственной елки схожего с кремлевской елью размера обходится экосистеме в разы дороже, чем вырубка одного дерева, — указал Константин Кобяков.
С ним полностью согласен завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров. С его слов, вред приносит не только производство, но и утилизация искусственной елки.
В то время как переработка или уничтожение даже такой огромной живой елки, как кремлевская, не представляет никакой сложности и займет не более пяти минут. Ее превратят либо в компост, либо в щепу, и она дальше будет служить сельскому хозяйству и животноводству. Или, как вариант, — использоваться в ландшафтном дизайне в качестве подсыпки на грунт, чтобы другим растениям было комфортнее развиваться.
— Традиция живых новогодних елей должна сохраниться. Особенно когда речь идет о главной елке страны. Вреда в этом нет: ее срубили в том возрасте спелости, когда древесину уже в любом случае необходимо вырубать и использовать на хозяйственные нужды, — заключил Владимир Петров.
Искусственная ель — не лучший вариант и для установки в квартире или в доме, следует из пояснений специалистов. При ее покупке потребитель не может точно знать, несет ли она какие-нибудь риски. Дело в том, что подобные изделия не обязательны к подтверждению соответствия на показатель пожарной опасности и не проходят испытаний на горючесть и токсичность, заявил «Известиям» президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин.
— Компании-производители редко проводят такие процедуры на добровольной основе. Поэтому сложно сказать, как поведет себя такая елка в условиях распространения огня, — подчеркнул он.
Опасность искусственной елки зависит от того, из чего она сделана: пластик, полиэтилен или другой вид материала.
При этом цена изделия не связана с качеством и негорючестью, подчеркнул Сергей Серегин.
В случае, если елка из негорючих или трудногорючих материалов подвергается воздействию огня, то сперва начнется оплавление, части будут течь горючими каплями, а затем она всё равно может воспламениться. При этом есть риск выделения отравляющих веществ, предупредил эксперт.
Искусственные ели необходимо внести в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия и пожароопасности, уверен Сергей Серегин.
— Такие меры позволили бы снизить количество пожаров в новогоднюю ночь. Показатели пожароопасности следует отмечать на этикетке товара, чтобы потребитель смог сам определить, какую елку он хотел бы купить, — заключил он.
Помимо опасности воспламенения, елки — искусственные и натуральные — могут вызывать аллергию, пояснила «Известиям» иммунолог-аллерголог Мария Польнер. По словам врача, в искусственных содержится поливинилхлорид. Производители утверждают, что он не испаряется и не наносит вред здоровью. Однако дешевые некачественные модели могут содержать токсичные вещества, подчеркнула Польнер.
При этом зачастую предугадать появление аллергической реакции невозможно, поэтому даже внимательное изучение состава не может гарантировать безопасность.
— Если елка стоит долго, на ней может скапливаться домашняя пыль, что, в свою очередь, способно привести к обострению астмы и аллергического ринита. Я рекомендую чаще проветривать помещение и убрать елку, как только закончатся новогодние праздники, — отметила аллерголог.
Что касается живой ели, то в ней опасность для аллергиков несут эфирные масла и органические кислоты. К основным симптомам аллергической реакции, по словам Польнер, можно отнести заложенность носа, зуд век, першение в горле, кашель.
Справка «Известий»
Традиция устанавливать главную елку страны на Соборной площади в Кремле существовала в дореволюционной России. Правда, делали это не ежегодно, а только когда царская семья отмечала праздник в Москве, а не в Царском Селе неподалеку от Санкт-Петербурга. После революции 1917 года традицию поддерживать перестали. И возобновили только в 1996 году. Причем в начале ХХI века в течение нескольких лет на площади стояло искусственное дерево.
Вернули живую ель на площадь только в 2005 году. Чтобы долго не везти, выбирают дерево, которое растет в Московской области. В 2020 году главную елку страны доставили из Наро-Фоминска, в 2021-м — из Щелково, а в 2022-м — из-под Волоколамска.
Отмечается, что ее нашли школьники. Во время занятий на природе вместе с лесничим они заметили подходящее дерево, измерили параметры и оказалось, что она полностью соответствует стандартам Кремля — для установки на Соборной площади требуется ель от 25 до 30 м высотой, с диаметром ствола не менее 60 см и не старше 120 лет. Конечно, обращают внимание на пушистые ветки и ровный ствол, на котором не должно быть мха и лишайников.