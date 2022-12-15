Минцифры предложило операторам связи ввести механизм блокировки автообзвона

«Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова», — говорится в сообщении. В ведомстве считают, что благодаря этому навязчивой телефонной рекламы станет меньше.
Операторы связи смогут определять автообзвон с помощью специального софта. Такую идею ведомство уже обсудило с представителями рынка. В компаниях полагают, что такой шаг «может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников», — добавили в пресс-службе Минцифры.
Кроме этого, в ведомстве предложили операторам связи, «если позволяет техническая возможность», уведомлять абонентов о том, какая компания им звонит. В Минцифры напомнили, что подобные сервисы уже есть. Ведомство же предлагает сделать такую услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.
Летом Федеральная антимонопольная служба и операторы связи запустили сервис, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на звонки и сообщения со спамом. Блокировать такую рекламу планируется в течение трех дней.