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12:30 (мск), источник: Ведомости

Минцифры предложило операторам связи ввести механизм блокировки автообзвона

В целях усиления борьбы со спам-звонками Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило операторам связи внедрить механизм для блокировки автообзвона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова», — говорится в сообщении. В ведомстве считают, что благодаря этому навязчивой телефонной рекламы станет меньше.

Операторы связи смогут определять автообзвон с помощью специального софта. Такую идею ведомство уже обсудило с представителями рынка. В компаниях полагают, что такой шаг «может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников», — добавили в пресс-службе Минцифры.

Кроме этого, в ведомстве предложили операторам связи, «если позволяет техническая возможность», уведомлять абонентов о том, какая компания им звонит. В Минцифры напомнили, что подобные сервисы уже есть. Ведомство же предлагает сделать такую услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

Летом Федеральная антимонопольная служба и операторы связи запустили сервис, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на звонки и сообщения со спамом. Блокировать такую рекламу планируется в течение трех дней.

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