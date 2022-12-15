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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 фактов о чае, которые вы могли не знать

Сегодня, 15 декабря, отмечается День чая.

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Источник: Toa Heftib/CC0

Представляем вашему вниманию подборку любопытных фактов об этом древнем и любимом миллионами напитке.

Vivek Kumar/CC0
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Наибольший процент мировых чайных плантаций приходится на горные тропические регионы.

Manki Kim/CC0
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Вплоть до XVII века весь китайский чай был исключительно зеленым. Однако вскоре после открытия полной ферментации черный чай также начал стремительно распространяться на суднах из Поднебесной.

Victoria & Albert Museum, London
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Когда импорт чая в Европу только начался, он был чрезвычайно ценен. Часто способные позволить себе напиток богачи хранили его в запирающихся на замок сундучках.

蔡 嘉宇/CC0
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Четверть всего чая, производимого в мире, приходится на Китай.

Blake Wisz/CC0
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Холодный чай был изобретен в 1904 году на выставке в Сент-Луисе предприимчивым торговцем, которые бросил лед в горячий напиток. Утомившиеся на жаре посетители с энтузиазмом выстроились за ним в очередь.

Kira auf der Heide/CC0
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Всего за секунду на нашей планете выпивается около 2 миллионов чашек чая.

Oleg Guijinsky/CC0
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В 100 граммах черного чая без добавок содержится около 3−5 калорий, а в 100 граммах зеленого чая без добавок — 1 калория.

Kelly Sikkema/CC0
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Самый распространенный чай в мире — черный. На его долю приходится 75% от мирового потребления чая.

Nithin P John/CC0
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До второй половины XIX века Китай был единственной страной в мире, где закупали чай.

AFP 2022
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Наиболее дорогим в мире является чаепитие в отеле «Ритц Карлтон» в Гонконге. Попить чай вдвоем там стоит 9 тысяч долларов.

Кирилл Савушкин

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