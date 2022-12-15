16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 10 фактов о чае, которые вы могли не знать
Сегодня, 15 декабря, отмечается День чая.
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Представляем вашему вниманию подборку любопытных фактов об этом древнем и любимом миллионами напитке.
Наибольший процент мировых чайных плантаций приходится на горные тропические регионы.
Вплоть до XVII века весь китайский чай был исключительно зеленым. Однако вскоре после открытия полной ферментации черный чай также начал стремительно распространяться на суднах из Поднебесной.
Когда импорт чая в Европу только начался, он был чрезвычайно ценен. Часто способные позволить себе напиток богачи хранили его в запирающихся на замок сундучках.
Четверть всего чая, производимого в мире, приходится на Китай.
Холодный чай был изобретен в 1904 году на выставке в Сент-Луисе предприимчивым торговцем, которые бросил лед в горячий напиток. Утомившиеся на жаре посетители с энтузиазмом выстроились за ним в очередь.
Всего за секунду на нашей планете выпивается около 2 миллионов чашек чая.
В 100 граммах черного чая без добавок содержится около 3−5 калорий, а в 100 граммах зеленого чая без добавок — 1 калория.
Самый распространенный чай в мире — черный. На его долю приходится 75% от мирового потребления чая.
До второй половины XIX века Китай был единственной страной в мире, где закупали чай.
Наиболее дорогим в мире является чаепитие в отеле «Ритц Карлтон» в Гонконге. Попить чай вдвоем там стоит 9 тысяч долларов.
Кирилл Савушкин