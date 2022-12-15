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17:28 (мск), источник: Вокруг Света

В Швейцарии придумали способ избежать запотевания стекол очков

В Швейцарии разработали покрытие, которое раз и навсегда решит проблему.

Источник: Freepik

Найден способ навсегда избавиться от запотевания стекол очков. Для этого потребуется тончайшее напыление из золота и титана, заявили инженеры из Швейцарии. В перспективе технология могла бы помочь и водителям — драгоценным составом можно покрывать лобовое стекло автомобиля.

Статья ученых Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе опубликована в журнале Nature Nanotechnology в декабре 2022 года.

Очки (и любые другие стекла) запотевают в холодную погоду из-за того, что на них попадает теплая влага из воздуха или чьего-то дыхания.

Соприкасаясь с прохладным стеклом, влага конденсируется, и смотреть сквозь такие очки уже значительно сложнее. Поэтому ученые решили слегка нагреть прибор для зрения, чтобы избежать разницы температур.

Действие обычного противотуманного спрея основано на равномерном распределении влаги (конденсата) на поверхности стекла. Разработка швейцарских ученых помогает нагревать очки, чтобы конденсат не образовывался совсем. Покрытие не требует дополнительной энергии: температура поддерживается пассивно, за счет солнечного света. Для зимних вечеров и ночей можно было бы использовать крошечную батарейку в дужке, предполагают авторы технологии.

Это не первое изобретение команды ученых, но, в отличие от прошлой идеи, золота требуется совсем немного — достаточно одного нанослоя металла.

Источник: Nature Nanotechnology/«Вокруг света»

Два слоя оксида титана увеличат эффект нагрева, а верхний будет работать и в качестве защиты для драгоценного покрытия. Толщина напыления на стекло очков составит 10 нанометров, для сравнения, это в 12 раз тоньше стандартного листа сусального золота, которым украшают мебель.

Можно предположить, что такое покрытие, нанесенное на лобовое стекло, превратит салон автомобиля в сауну, но это не так, успокаивают разработчики. Золото поглотит инфракрасное излучение солнца, и внутри будет даже прохладнее, чем в машине без такого напыления.

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