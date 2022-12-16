11:03 (мск), источник: Вокруг Света
Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков
Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье.
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Команда немецких ученых под руководством Кильского университета обнаружила на юго-западе Германии захоронения сельской общины раннего Средневековья, буквально измученной болезнями. Как минимум треть людей, погребенных на древнем кладбище более тысячи лет назад, страдали от инфекционных заболеваний, как натуральная оспа, проказа, гепатит В и парвовирус В19. Причем некоторые — от нескольких сразу.
Молекулярные биологи и палеоархеологи исследовали останки 70 человек с общинного кладбища на территории современного города Лауххайма-Миттельхофена. Все они были похоронены в период Меровингов — с V по VIII век.
Генетики проанализировали древнюю ДНК из скелетов, в частности из корней зубов. Результаты показали: более 30% умерших имели хотя бы одно заболевание из перечисленных, семеро были носителями сразу двух инфекций, и один мальчик — сразу трех.
Только некоторые болезни оставляют четкие следы на костях. Корни зубов хорошо снабжались кровью в течение жизни, поэтому патогены, которые мы находим в них, вероятно, циркулировали в кровотоке.
«Костям же требуется определенное время, чтобы измениться в ответ на инфекцию. Так обстоит дело, например, с проказой, относительно медленно прогрессирующим заболеванием», — пояснил ученый.
Среди захоронений общины ученые выделяют останки мальчика-подростка, который страдал от гепатита В, парвовируса В19 и проказы. При этом бактерия M. Leprae, вызывающая проказу, еще не была широко распространена севернее Альп ни в VII, ни в VIII веке.
Поэтому эксперты предполагают, что в этих регионах возбудитель развивался, а затем двинулся на север, где произошли более поздние пандемии. И рассчитывают узнать что-то новое из немецких образцов о происхождении патогена.
Также выяснилось, что тогдашняя натуральная оспа отличается от типичной оспы современности. И неясно, как именно она действовала. А вирус древнего гепатита В имеет геном D4, который сегодня крайне редок в Европе.
По словам исследователей, они не ожидали увидеть такой уровень заражения.
Остеологический анализ также показал маркеры физиологического стресса и общего плохого состояния здоровья. Авторы предполагают, что причиной разнообразия болезней могли быть несколько факторов.
Изменение климата в